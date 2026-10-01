Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

La mujer enfrenta el cáncer por segunda vez y convierte su experiencia en una oportunidad para ayudar, luego de que Zara Valladares, sobreviviente de cáncer de mama y de espalda, decidiera aferrarse a la vida.

Tras vivir en carne propia lo que significa enfrentar la enfermedad, ella entendió que ninguna mujer debería sentirse sola durante ese proceso, por lo que nació una fundación que busca acompañar, apoyar y tender una mano a quienes hoy atraviesan esta enfermedad.

Asimismo, su lucha no terminó al superar la enfermedad, sino que decidió convertirla en una oportunidad para ayudar a muchas otras mujeres.