Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

Doña Nidia encontró en la pintura una oportunidad para recuperar la ilusión, superar momentos difíciles y descubrir un talento que terminó convirtiéndose en un emprendimiento y que se transformó una nueva forma de vida.

Hace aproximadamente diez años, la mujer enfrentó la muerte de su padre y de varios familiares. Posteriormente, hace cinco años, falleció su esposo. Estas pérdidas la llevaron a atravesar una profunda depresión que incluso le impedía levantarse de la cama y realizar sus actividades cotidianas.

Los lienzos y la pintura

En medio de ese proceso, una amiga que impartía clases de pintura le abrió una puerta. Aunque comenzó desde cero y sin experiencia, decidió inscribirse en los cursos para encontrar una distracción. Poco a poco, descubrió que pintar le ayudaba a despejar la mente y recuperar el ánimo.

Con el paso del tiempo, los cuadros comenzaron a acumularse en su casa. Sus amistades se interesaron por sus creaciones y empezaron a comprarlas. Así, aquel pasatiempo se convirtió en un emprendimiento que también le ha permitido participar en ferias y exponer sus trabajos.

De pintar cuadros a cortar madera

Su creatividad no se quedó únicamente en los lienzos. Cuando se quedó sin espacio para seguir pintando cuadros, comenzó a utilizar trozos de madera que encontraba en su patio para crear figuras decorativas. Actualmente elabora gallinas, gallos, gatos, elefantes y otras piezas que pinta con llamativos colores y que también vende por encargo.

Para doña Nidia, cada cuadro y cada figura de madera representan mucho más que una creación artística: son una muestra de que siempre es posible encontrar nuevos motivos para sonreír.

RECOPE: la energía que mueve al país

Así como las historias de superación nos recuerdan la importancia de encontrar nuevas oportunidades, también es fundamental proteger los recursos que permiten el funcionamiento del país.

Recope es la energía que mueve a Costa Rica, por lo que combatir el robo de combustible es una responsabilidad que requiere la colaboración de toda la ciudadanía.

Si conoce o sospecha de alguna actividad relacionada con el robo o la sustracción ilegal de combustible, puede presentar su denuncia de manera confidencial mediante la línea telefónica 1-0-0-2.

Denunciar permite alertar a las autoridades y contribuir a proteger un recurso fundamental para el desarrollo y la movilidad del país.

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