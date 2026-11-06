Identifican a mujer que encontraron muerta dentro de una casa

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga la muerte de una mujer encontrada muerta dentro de su vivienda en Lomas de Matapalo, en Cabo Velas de Guanacaste.

Según la información preliminar, la fallecida era de apellido Bourgeus, tenía 64 años y era de nacionalidad francesa.

Un trabajador encontró el cuerpo dentro de la casa y dio aviso a las autoridades.

El reporte ingresó a las 8:04 a. m. de este viernes 6 de noviembre. Tras recibir la alerta, los agentes judiciales acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias.

OIJ revisó el cuerpo de la mujer encontrada muerta

Durante la revisión preliminar, los investigadores determinaron que la mujer presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Este hallazgo forma parte de la información inicial que las autoridades recopilaron para investigar el caso.

Por ahora, el OIJ mantiene las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Cuerpo irá a la Morgue Judicial

Las autoridades remitirán el cuerpo a la Morgue Judicial para que los especialistas realicen los análisis correspondientes.

La información disponible no precisa cómo ocurrió el hecho ni identifica a posibles responsables. El caso continúa bajo investigación, a la espera de que las diligencias permitan aclararlo.