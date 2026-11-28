Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

En la provincia de Guanacaste, durante un baby shower, ingresaron unos sujetos armados al evento e iniciaron una balacera dentro del inmueble donde se realizaba.

Tras el ataque, se confirmó que un hombre falleció en el sitio. Además, entre los heridos se encuentra la mujer embarazada, quien recibió un impacto de bala en el abdomen.

Este suceso ocurrió en la zona de Liberia. El reporte de la emergencia ingresó a eso de las 2:52 p. m. de este sábado 28 de noviembre.

De momento, no hay más información sobre el estado de la mujer ni de otros asistentes al baby shower.

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