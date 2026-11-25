Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Mayra Sanabria Ramírez, de 82 años, quien fue reportada como desaparecida.

La vieron por última vez el pasado 21 de noviembre en San José, Catedral, específicamente en la Plaza de la Cultura.

Al momento de su desaparición vestía un suéter blanco, camisa celeste, licra azul con puntos blancos, gorro azul y “Crocs”.

El reporte de desaparición ingresó al OIJ el 24 de noviembre. Si usted tiene información que permita dar con su paradero, puede comunicarse al teléfono 800 8000 645.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.