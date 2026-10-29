(VIDEO) Mujer camina como si nada en plena autopista y pone en peligro su vida

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Una mujer quedó captada en video mientras caminaba tranquilamente sobre la Ruta 39, en Circunvalación Norte, pese al constante tránsito de vehículos que circulan por esta carretera.

Las imágenes muestran a la femenina desplazándose sobre la vía, en un tramo que conecta La Uruca con Calle Blancos, donde los conductores deben mantener la precaución ante su presencia este jueves.

Mujer camina entre vehículos en Circunvalación Norte

La presencia de la mujer sobre la carretera representa un peligro para su integridad física, ya que cualquier vehículo podría atropellarla debido al flujo de tránsito en el sector.

Además, esta situación también expone a los conductores a sufrir un accidente, pues podrían realizar maniobras inesperadas para esquivarla.

Piden precaución a los conductores en Ruta 39

El caso quedó registrado en video y evidencia el riesgo que representa caminar sobre una carretera de alto tránsito.

Por ello, se recomienda a quienes circulan por la Ruta 39, especialmente entre La Uruca y Calle Blancos, conducir con precaución y mantenerse atentos a las condiciones de la vía.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre la identidad de la mujer ni sobre las circunstancias que la llevaron a caminar por la autopista.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.