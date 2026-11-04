(FOTOS) Mujer muestra sus lesiones y asegura que motociclista la golpeó tras choque

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Una mujer llamada Brigeth Brenes, compartió fotografías y videos en redes sociales para mostrar sus lesiones y denunciar públicamente una presunta agresión.

La mujer asegura que un motociclista la golpeó en el rostro tras un choque a la salida del oficentro Momentum Pinares.

Según su publicación, el incidente ocurrió cuando regresaba a su casa para descansar.

Además, identificó al involucrado como un repartidor de Uber Eats.

Mujer asegura que motociclista la golpeó tras intentar dialogar

Brenes afirmó que intentó resolver la situación mediante el diálogo desde el inicio. Incluso, expresó su disposición a asumir los daños si le correspondía hacerlo.

Sin embargo, según su versión, el motociclista comenzó a comportarse agresivamente e intentó arrebatarle el celular.

Segundos después, aseguró, el hombre le dio un golpe en el rostro.

La mujer indicó que se defendió ante la agresión y señaló que los videos adjuntos muestran esa reacción.

Brenes comparte fotografías de sus lesiones

Por otra parte, Brenes explicó que decidió divulgar las imágenes porque considera que estos hechos de violencia no deben normalizarse ni quedar impunes.

En su mensaje, pidió reflexionar sobre las consecuencias de reaccionar violentamente ante un accidente que, según manifestó, podía resolverse mediante una conversación.

La información disponible corresponde al testimonio de Brenes.

Su publicación no permite confirmar si presentó una denuncia formal ante las autoridades.

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