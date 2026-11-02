Mujer se niega a comprar antibióticos y recibe brutal golpiza

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Una mujer denunció que varias personas la golpearon en la cara y el cuerpo tras negarse a comprar antibióticos en el parque de La Merced, en San José.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investiga la agresión.

Víctima denunció golpes y robo de dinero

Según relató la afectada a Noticias Repretel, los vendedores le ofrecieron distintos medicamentos mientras ella conversaba con su hija mediante una videollamada.

Sin embargo, quienes ofrecían los productos creyeron que los estaba grabando. La mujer señaló que un hombre y tres mujeres la sujetaron y golpearon.

Además, denunció que le sustrajeron dinero del bolso. Posteriormente, buscó ayuda policial y presentó la denuncia ante el OIJ.

La víctima, vecina de La Uruca, también aseguró que recibió amenazas después del ataque.

Policía señala estructura de venta ilegal

Por su parte, la Policía Municipal de San José vincula a los presuntos agresores con una estructura organizada que vende medicamentos ilegalmente.

Según explicó su director, el grupo distribuye funciones: algunas personas entregan productos, otras cobran y otras vigilan posibles operativos.

Asimismo, utilizan bodegas cercanas para ocultar medicamentos y evitar decomisos.

Las autoridades mantienen al grupo bajo vigilancia mientras el OIJ investiga los hechos denunciados por la mujer.

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