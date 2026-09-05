Muestran cómo vivían gatos de sospechoso de agredir brutalmente a veterinaria

Durante la tarde de este 4 de setiembre, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) junto al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), intervinieron la vivienda del hombre sospechoso de agredir brutalmente a Jennifer Brenes, veterinaria, en Guadalupe de Cartago.

Hombre irrumpió en el local y con un martillo golpeó a Brenes. Ella, que no tuvo tiempo de reacción, luchó para salir y luego de un forcejeo logra escapar y pedir auxilio a los vecinos de la zona, que después le dieron una paliza al sujeto.

Detalles del allanamiento en casa del sospechoso de la agresión contra la veterinaria

Como resultado del operativo, lograron detectar que cuatro gatos presentaban una condición de salud delicada, por lo que fueron trasladados para recibir atención inmediata.

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Imágenes sensibles

“Mientras se coordina el traslado de los demás animales, SENASA dejó alimento para los gatos que permanecen temporalmente en el lugar y realizó labores de limpieza y acondicionamiento del espacio, como parte de las acciones inmediatas para procurar su bienestar”, expresó la entidad.

Imágenes sensibles

Toman medidas contra el sospechoso

Recordar que el hombre sospechoso de atacar brutalmente con un martillo a una Jennifer Brenes deberá permanecer un mes internado, por orden judicial.

Medida solicitada por la Fiscalía

El Ministerio Público informó, a través de sus redes sociales, que a solicitud de la Fiscalía de Cartago, el sospechoso cumplirá un mes de internamiento en el Centro de Atención de Personas con Enfermedades Mentales en Conflicto con la Ley (CAPEMCOL).