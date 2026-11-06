Muerte de niño de 4 años: encuentran fuertes lesiones que ponen en duda versión de dos mujeres

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

La muerte de niño de 4 años en Desamparados de Alajuela mantiene bajo investigación a dos mujeres de apellidos Sandoval y Hernández.

La Fiscalía Adjunta de Alajuela consiguió seis meses de prisión preventiva contra ambas sospechosas.

Según informó el Ministerio Público este viernes 6 de noviembre, Sandoval es la madre biológica de la víctima.

Las autoridades investigan a ambas por el presunto delito de homicidio.

Lesiones ponen en duda la versión

De acuerdo con la evidencia disponible, el niño presentaba traumas antiguos y recientes que le habrían provocado lesiones mortales.

La Fiscalía señaló que estos hallazgos serían incompatibles con la versión de las imputadas.

Ambas indicaron que el menor murió como resultado de un atragantamiento.

Por ahora, las autoridades mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar las posibles responsabilidades de las sospechosas.

Fiscalía solicita autopsia y otras diligencias

Como parte del proceso, la Fiscalía solicitó varias diligencias, entre ellas una autopsia.

Sus resultados permitirán reunir evidencia sobre las circunstancias de la muerte del niño.

El Juzgado Penal de Alajuela ordenó la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las diligencias del caso, que tramita bajo el expediente judicial número 26-006061-0057-PE.

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