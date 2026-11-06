Muerte de niño en Alajuela: dictan prisión preventiva contra dos mujeres

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Un juzgado penal de Alajuela impuso seis meses de prisión preventiva contra dos mujeres por la muerte de un niño de 5 años de edad.

La medida recae sobre la madre biológica, de apellido Sandoval, y su pareja, de apellido Hernández, a quienes se les vincula con el presunto delito de homicidio.

La autopsia preliminar determinó que el menor presentaba signos de violencia y lesiones graves, compatibles con golpes antiguos y recientes.

Esos hallazgos resultan incompatibles con la versión inicial de las imputadas, quienes declararon que el niño se atragantó mientras comía avena, según confirmó el Ministerio Público.

La Cruz Roja atendió el llamado de emergencia y encontró al menor en paro cardiorrespiratorio.

El personal aplicó maniobras avanzadas de soporte, pero el médico en la escena cesó los esfuerzos y confirmó que el paciente no presentaba signos vitales, sostuvo el coordinador operativo nacional de la institución, Walter Freer.

“En la escena, se dan cuenta de que lo que encuentran es al menor de edad atravesando por un paro cardiorrespiratorio”, declaró.

Hellen Montoya, trabajadora de Gerencia técnica del PANI, sostuvo que no encontraron factores o pruebas que acreditaran que el menor estuviese siendo víctima.

Por otro lado, Rodrigo Rosales, experto en derecho penal sostuvo que la investigación se debe basar en las diligencias del PANI y la Fiscalía.

La institución dio parte a las autoridades para que realizaran las investigaciones correspondientes.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público conocieron la autopsia inicial.

El juez penal de Alajuela dictó la medida más gravosa, la de cárcel, para ambas mujeres mientras avanza el proceso.