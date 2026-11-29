Fecha de publicación: 29 de November de 2026

Fecha de modificación: 29 de November de 2026

Mike Love, cantante y cofundador de los Beach Boys, murió el sábado 28 de noviembre a los 85 años.

Su publicista, Katie Altman, informó que el artista pasó sus últimos momentos en compañía de su familia.

Altman no precisó la causa de muerte. En su mensaje, recordó la alegría que sentía el cantante cada vez que subía al escenario para encontrarse con el público.

Este año, Love había cancelado varios conciertos de la banda.

Mike Love empezó a cantar con sus primos

A principios de los años sesenta, Love ensayaba en el garaje de sus primos Brian, Carl y Dennis Wilson. Junto con ellos y su amigo Al Jardine, formó los Beach Boys en California, Estados Unidos.

El grupo cantaba sobre las playas, los carros y la vida de los jóvenes en la costa de California.

En «Surfin’ USA», una de sus canciones más conocidas, Love cantaba las estrofas mientras sus compañeros le respondían a coro.

Las canciones que llegaron al primer lugar

Entre 1963 y 1966, los Beach Boys colocaron más de diez canciones entre las veinte más populares de Estados Unidos.

Tres llegaron al primer lugar en ese país. Fueron «I Get Around», «Help Me, Rhonda» y «Good Vibrations».

El grupo vendió más de 100 millones de discos en el mundo.

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