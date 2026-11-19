Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Un privado de libertad de 36 años falleció luego de sufrir una agresión dentro del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO). Las circunstancias están siendo investigadas el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La muerte y agresión en el CACCO

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó que el hombre, de apellido Acevedo, murió a la 1:05 a. m. de este jueves, mientras permanecía internado en el área de Agudos del Hospital México.

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima presentaba fracturas en el cráneo y sangrado intracraneal, producto de la agresión que sufrió el martes 17 de noviembre.

En apariencia, tres privados de libertad de apellidos Méndez, Skinner y Casasola participaron en el ataque. Los sospechosos fueron identificados mediante la revisión de los sistemas de videovigilancia.

Uno de ellos, de apellido Méndez, también figura como sospechoso del asesinato de Geiner Zamora, subjefe del OIJ de Guápiles.