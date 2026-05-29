El Hospital Maximiliano Peralta Jiménez expresó su pesar por el fallecimiento del doctor Rodrigo Morales Guzmán, quien fue colaborador del servicio de pediatría del centro médico.

La institución compartió un mensaje de condolencias dirigido a la familia, amigos y antiguos compañeros del profesional de la salud.

Hospital Maximiliano Peralta lamenta la muerte del doctor Rodrigo Morales Guzmán

A través de una publicación oficial, el Hospital Maximiliano Peralta Jiménez informó sobre el fallecimiento del doctor Rodrigo Morales Guzmán, ocurrido el pasado 20 de mayo.

En el mensaje, las autoridades hospitalarias destacaron el vínculo que mantuvieron con el médico durante su etapa como colaborador del servicio de pediatría y manifestaron su solidaridad con sus seres queridos en este momento de duelo.

Institución envía condolencias a familiares y amigos

La institución médica señaló que extiende sus más sinceras condolencias a la estimable familia, compañeros y amigos del doctor Morales Guzmán.

El mensaje estuvo acompañado por una fotografía del profesional y una reflexión atribuida a Mahatma Gandhi: “Entre nosotros no existen las despedidas, a donde vayas irá nuestro corazón”.

Trayectoria vinculada al servicio de pediatría

Aunque el hospital no brindó mayores detalles sobre la trayectoria profesional del doctor Rodrigo Morales Guzmán, destacó su paso por el servicio de pediatría y lo recordó como un excolaborador y amigo de la institución.

La publicación generó muestras de solidaridad y respeto hacia la memoria del médico, así como mensajes de apoyo para sus familiares y personas cercanas.

Comunidad médica recuerda a profesional de la salud

El fallecimiento del doctor Rodrigo Morales Guzmán representa una pérdida para quienes compartieron con él en el ámbito profesional y personal. El Hospital Maximiliano Peralta reiteró su acompañamiento a la familia y a quienes hoy lamentan su partida.