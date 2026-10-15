Muere reconocido actor de “Pasión de gavilanes”

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Este 15 de octubre se reportó la muerte un reconocido actor de la novela “Pasión de gavilanes”. También destacó por su papel en ‘Escobar, el patrón del mal’.

¿Quién es?

Se trata de Germán Quintero, quien murió a los 70 años.

Trayectoria en novelas

El artista le dio vida al abuelo de las hermanas Elizondo, Martín Acevedo, en la segunda edición de ‘Pasión de Gavilanes’. Mientras que en “Escobar, el patrón del mal”, interpretó a Guillermo Cano Isaza, director del diario El Espectador.

Confirmación de la muerte del reconocido actor de “Pasión de gavilanes”

Una de las personas que confirmo la noticia fue su sobrina, Alejandra Quintero, en redes sociales.

Ante la publicación, seguidores del artista reaccionaron y lamentaron su pérdida.

Información en desarrolllo.

Con información de: Caracol Televisión y El Tiempo.

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