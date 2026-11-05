Muere reconocido actor de Hollywood a los 47 años

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

El actor y productor Charles F. Porter falleció a los 47 años tras convivir durante 17 años y medio con un linfoma de Hodgkin. El intérprete murió el lunes en su domicilio de California, según informó The Hollywood Reporter.

Porter tuvo una reconocida carrera, sobre todo por sus papeles en series como House, Bones y Sin rastro.

Su esposa, Candice Tab Porter, comunicó el fallecimiento del artista, conocido por sus breves apariciones en series como Bones, House, The Parkers, Close to Home y Sin rastro.

¿Quién era?

Además de su trabajo frente a las cámaras, Porter desarrolló una carrera como productor y promotor del cine independiente. Uno de sus papeles más destacados llegó en 2011, cuando protagonizó la película para televisión de ESPN Wendell Scott: A Race Story.

En esa producción interpretó a Wendell Scott, histórico piloto de NASCAR y primer afroamericano en ganar una carrera de la Copa NASCAR, en 1963.

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En el cine participó en producciones como Nailed (2006), Battered (2014) y Matar o morir (Peppermint) (2018), película protagonizada por Jennifer Garner. Durante sus últimos años también dedicó buena parte de su trabajo a impulsar proyectos detrás de cámaras.