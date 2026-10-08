Muere primo de “Coco Guácimo”

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Tras permanecer una semana hospitalizado, Franklin Castro Oconitrillo, primo de Roney José Ríos Oconitrillo, conocido como “Coco Guácimo”, falleció.

El hombre murió a la edad de 36 años.

Ataque a balazos contra el primo de “Coco Guácimo”

Recordar que el primo de Roney José Ríos Oconitrillo lo atacaron a balazos la noche del 27 de septiembre, mientras estaba en un bar, en Guácimo de Limón.

Durante el ataque, Castro enfrentó y desarmó a uno de los gatilleros, sin embargo, las heridas sufridas le quitaron la vida en el centro médico.

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