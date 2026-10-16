Muere periodista y fundadora de grupo que ayuda a los necesitados

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Durante la tarde de este 16 de octubre se confirmó la muerte de una periodista y fundadadora de grupo que ayuda a los necesitados.

¿De quién se trata?

De Xinia Zúñiga, comunicadora en Pérez Zeledón.

Fundadora de grupo que ayudaba a los necesitados

En 2015, Zúñiga creó el grupo de Facebook llamado “Ayudando a mi gente de Pérez Zeledón“, el cual tiene como objetivo ayudar diversos casos de pobreza extrema, discapacidad y otros, ubicados en el cantón.

Conforme pasaron los años, el grupo se cada ves más grande, hasta llegar a 9300 personas.

Una de las publicaciones de la periodista en el grupo

“Ropa para niña de cero a seis meses, para colaborar con dos madres que esperan a sus hijas en medio de dificultades económicas. Al final del día, la vida no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que compartimos. Quien da con generosidad nunca se queda vacío; al contrario, se llena de la alegría más profunda que existe: la de saber que su paso por el mundo ha hecho la vida de alguien un poco más ligera y más humana”, aseguró Zúñiga.

¿De qué murió?

La circunstancias detrás de su muerte no están claras. Lo que se dijo días atrás en la comunidad en redes sociales es que enfrentaba un cáncer de hígado inoperable, con metástasis.

Por medio del perfil de Xinia, su hermana confirmó su muerte y pide ayuda para hacerle las honras fúnebres.