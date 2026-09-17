Muere periodista tico: fundó medio de comunicación

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

El periodista y comunicador porteño Danny Ortega falleció este jueves 17 de septiembre, según confirmaron personas cercanas y medios locales de Puntarenas.

Ortega fue fundador de Radio Puerto TV y propietario de Puerto TV, medios con los que desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en la zona.

Danny Ortega tenía complicaciones de salud

Según información preliminar, Ortega enfrentaba complicaciones de salud desde el último año.

Las primeras versiones apuntan a aparentes problemas de salud como la principal causa de su muerte.

Sin embargo, las circunstancias del fallecimiento todavía se manejan de forma preliminar.

Medios locales lamentan la muerte del periodista

La muerte de Danny Ortega generó tristeza entre periodistas, medios de comunicación y personas que conocieron su trabajo en Puntarenas.

Tras conocerse la noticia, distintos medios locales compartieron mensajes de condolencias y recordaron la trayectoria del comunicador porteño.

Ortega se desempeñó como director y productor de Puerto TVCR, además de impulsar sus propios proyectos de comunicación en la provincia.

Su trabajo permitió que Radio Puerto TV y Puerto TV se convirtieran en espacios conocidos por la audiencia local.

Colegas y allegados expresaron su pesar por la partida del periodista tico y enviaron mensajes de solidaridad a sus familiares.

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