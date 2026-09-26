Muere periodista y escritora costarricense

Fecha de publicación: 26 de September de 2026

Fecha de modificación: 26 de September de 2026

La periodista y escritora costarricense Nelly Orona falleció, según se informó este sábado.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la causa de su muerte.

Nelly Orona destacó en el periodismo y la literatura

Orona desarrolló una amplia trayectoria como periodista independiente y colaboró con distintos periódicos y revistas.

También ganó reconocimiento por sus columnas y entrevistas a personalidades costarricenses.

Además, publicó contenidos relacionados con la cocina y escribió cuentos infantiles, libros de cocina y una autobiografía.

Su trabajo mantuvo un fuerte vínculo con Costa Rica, incluso durante los años que residió en Estados Unidos.

Entre 1998 y 2002 ejerció como canciller ad honorem y colaboró con el Consulado de Costa Rica en Los Ángeles.

También impulsó proyectos sociales

La periodista también destacó por su labor comunitaria.

Fundó Damas Orquídeas, organización desde la que promovió proyectos de apoyo para niños en condición vulnerable en Costa Rica.

A lo largo de su trayectoria, recibió distintos reconocimientos por sus aportes al periodismo, la cultura y el trabajo comunitario.

Entre estos destacan los títulos de “Mujer del Año” y “Ciudadana Distinguida”.

La noticia de su fallecimiento deja un importante legado en el periodismo, la literatura y los proyectos de apoyo social vinculados con el país.

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