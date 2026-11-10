Muere músico y fundador de Los Palmeras

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

La música argentina encuentra de luto tras la muerte de músico y uno de los fundadores de Grupo Los Palmeras, conocido por sus éxitos como “El Bombón Asesino”, “Olvídala”, “Soy Sabalero”.

¿De quién se trata?

Se trata de Carlos Camino, acordeonista del grupo muscal, quien falleció a los 76 años.

Mensaje de la banda

“Quienes formamos parte de esta familia despedimos a un referente fundamental de nuestra historia, cuyo legado y pasión por la música vivirán para siempre. Acompañamos a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor y solicitamos respeto por la intimidad de la familia, así como prudencia y responsabilidad en la difusión de la información”, expresó Los Palmeras, en sus redes sociales.

Salida de Los Palmeras

El músico había anunciado este año su salida de Los Palmeras, luego de más de 50 años de trayectoria en la agrupación. En ese momento que la decisión de debió a cuestiones de edad y salud.

Camino contribuyó a consolidar la proyección nacional e internacional de la banda.

Momento destacado

Entre los momentos más recordados de su trayectoria se encuentra la recordada presentación del grupo en la final de la Copa Sudamericana de 2019.

Detalles de su muerte

Según la información que se maneja hasta el momento, Camino habría sido encontrado sin vida en su estudio de grabación.

Con información de: Infobae.