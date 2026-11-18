Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

Se confirmó la muerte de una leyenda de la lucha libre y miembro del Salón de la Fama de la WWE.

¿De quién se trata?

Se trata Bill Watts, conocido como “Cowboy”. Falleció a la edad de 87 años.

Noticia fue confirmada por su hijo, Erik.

Trayectoria más allá del ring

La WWE lo describe como un luchador de gran dureza. Pero fuera del ring, su enfoque pragmático en los negocios lo convirtió en uno de los promotores más importantes de la industria.

Además, fue pionero en presentar el wrestling en forma de capítulos en la televisión.

Legado de la leyenda de la lucha libre

“Watts contribuyó a estandarizar la idea de convertir a luchadores de segunda fila en figuras clave, permitiendo a los aficionados conocer a sus héroes con mayor frecuencia. Ayudó a implementar la idea de presentar la lucha libre televisada por episodios, en lugar de como eventos especiales ocasionales”, dijo la WWE.

Leyendas como ‘Triple H’ destacaron su legado y enviaron las condolencias a sus seres queridos.

Just learned of the passing of “Cowboy” Bill Watts. Bill performed across the United States and Japan, but is remembered for his contributions behind the scenes in various NWA promotions and eventually WCW.

His Mid-South Wrestling featured future @wwe Hall of Famers every week,… pic.twitter.com/DIphgpOBL1 — Triple H (@TripleH) November 17, 2026

Con información de: El Heraldo México y WWE.

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