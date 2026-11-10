Muere Leonardo Perucci reconocido actor y presentador de televisión

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

La tarde de este martes, se reportó el fallecimiento del actor Leonardo Perucci tras complicaciones de salud.



Nacido en Antofagasta, Chile, el 13 de diciembre de 1938, Perucci comenzó su camino en las artes a los 19 años. En 1979 llegó a Costa Rica, donde consolidó una amplia trayectoria y se ganó un lugar destacado en el entretenimiento nacional.

El público costarricense lo conoció por su participación en programas como Fabulosos Sábados y Giros. Además, desarrolló una carrera que abarcó el teatro, el cine y la televisión, tanto en territorio nacional como en su país natal.

Antes de radicarse en Costa Rica, residió en Cuba después del golpe de Estado de 1973 en Chile. Su trayectoria incluyó 14 telenovelas chilenas y, años después, volvió a esa nación para integrar los elencos de Brujas, Descarado y Papi Ricky.

En las tablas costarricenses, integró la Compañía Nacional de Teatro y actuó en montajes como Fuenteovejuna, Pedro y el capitán y La visita de la vieja dama. También llevó su talento a la pantalla grande con las películas Caribe y Buscando a Marcos Ramírez.

La Universidad Nacional reconoció su contribución a las artes escénicas y la cultura en junio de 2025, cuando le otorgó la Medalla Universidad Nacional.