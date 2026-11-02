Muere influencer estadounidense en fatal accidente de tránsito

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

El creador de contenido estadounidense Liam Fitzgerald murió a los 29 años tras sufrir un accidente de motocicleta durante la madrugada del pasado 30 de octubre de 2026.

La noticia fue confirmada por sus familiares mediante una publicación en Instagram. El accidente ocurrió alrededor de las 2:00 a. m., cuando el joven se desplazaba en su motocicleta.

Su novia, Jamie Lyn Rinaldi, informó que Fitzgerald sufrió lesiones de extrema gravedad y que, pese a los esfuerzos del personal médico por salvarlo, falleció.

Tenía más de un millón de seguidores

Fitzgerald era reconocido en redes sociales por compartir contenido relacionado con el fitness, el estilo de vida y la moda. Su perfil de Instagram acumulaba más de un millón de seguidores.

El estadounidense también tenía presencia en la plataforma OnlyFans y era aficionado a las motocicletas.

Su familia destacó su pasión por la creación de contenido, especialmente por grabar, producir y editar videos en los que compartía experiencias de su vida cotidiana.

Familia reveló su lucha contra el alcohol

Tras su fallecimiento, sus allegados también dieron a conocer que el influencer enfrentó durante varios años problemas relacionados con el consumo de alcohol.

La familia decidió compartir ese aspecto de su historia con la esperanza de que su experiencia pueda servir de apoyo a otras personas que atraviesan situaciones similares.

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Fitzgerald había cumplido 29 años recientemente. Su muerte generó numerosas muestras de condolencia entre sus seguidores y personas cercanas.