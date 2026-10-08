Muere icónica actriz colombiana de “Hasta que la plata nos separe”

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

La actriz colombiana Ana María Arango falleció a los 76 años. La artista dejó una amplia trayectoria en televisión, cine y teatro, con participaciones en reconocidas producciones como Hasta que la plata nos separe, La casa de las dos palmas y Francisco el matemático.

Arango interpretó a Leonor Rengifo de Méndez, la madre de Rafael Méndez, protagonista de la telenovela Hasta que la plata nos separe, papel que la acercó a numerosos televidentes.

Una carrera en televisión, cine y teatro

A lo largo de su trayectoria, la actriz también participó en producciones como Vuelo secreto, La Pola y La nieta elegida, títulos que forman parte de su recorrido en la televisión colombiana.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su mánager, Mónica Forero, mediante una publicación en redes sociales, en la que recordó a la artista y destacó el legado que deja en la industria del entretenimiento.