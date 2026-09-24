Muere hombre tras brutal ataque a balazos

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Un hombre falleció la tarde de este jueves tras sufrir un aparente ataque a balazos en el sector de San Rafael de Oreamuno, en Cartago.

De acuerdo con el reporte preliminar de los cuerpos de emergencia, la alerta ingresó cerca del mediodía y movilizó una unidad de soporte básico hasta la escena.

Al llegar al sitio, los socorristas localizaron a un masculino con múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego y confirmaron que no presentaba signos vitales.

Ataque ocurrió en Oreamuno

La emergencia se registró específicamente en San Rafael de Oreamuno.

Por el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni las circunstancias que rodearon el hecho.

El caso quedó bajo investigación para determinar cómo ocurrió el aparente ataque y establecer el móvil del crimen.

Autoridades investigan el caso

Agentes judiciales deberán realizar el levantamiento del cuerpo y recopilar indicios en la escena para avanzar con las investigaciones del caso.

Este hecho se encuentra en desarrollo y las autoridades podrían brindar más detalles en las próximas horas.

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