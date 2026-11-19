Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre un hombre fallecido en el mar, en la provincia de Guanacaste, tras ser arrastrado por la corriente.

El reporte preliminar indica que el suceso ocurrió a las 9:35 de la mañana de este jueves 19 de noviembre. Esto en Santa Cruz, frente al Hotel Tamarindo.

En el sitio, el hombre presentó un paro cardiorrespiratorio y, posteriormente, perdió la vida. De momento, no hay una identificación del ahora fallecido.

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