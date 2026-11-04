Muere histórico exjugador y periodista deportivo mexicano

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El exfutbolista y periodista deportivo mexicano Carlos Albert Llorente falleció este martes a los 83 años, según informó TUDN.

Su trayectoria abarcó tanto el fútbol profesional como el análisis deportivo en televisión.

Durante su carrera en los medios, Albert trabajó en cadenas como ESPN y Fox Sports.

Allí desarrolló un estilo directo y crítico que lo convirtió en una figura reconocida entre los seguidores del fútbol mexicano.

Carlos Albert dejó huella en el Necaxa

Antes de ejercer el periodismo, Albert jugó como defensa central del Necaxa entre 1961 y 1971.

Además, representó a la selección mexicana bajo la dirección técnica de Ignacio Trelles.

De acuerdo con TUDN, disputó más de 30 encuentros con el equipo mayor.

Su recorrido también incluyó una participación olímpica y la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, en 1967.

Posteriormente, trasladó su experiencia deportiva a los micrófonos, donde defendió la igualdad y el trato justo para los futbolistas.

David Faitelson lamentó su fallecimiento

Tras conocer la noticia, David Faitelson expresó su pesar mediante una publicación en X.

Me acaban de informar de la triste noticia del fallecimiento de Carlos Albert. Un gran ser humano del cual aprendí muchísimo en mis primeros años en televisión. Quiero mandarle un gran abrazo a su familia. QEPD. — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 4, 2026

El comunicador recordó las enseñanzas que recibió de Albert durante sus primeros años en televisión.

Asimismo, envió un mensaje de solidaridad a la familia del exjugador mexicano.

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