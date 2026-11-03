Muere futbolista español tras violento choque contra el portero rival

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

El fútbol español está de luto tras la muerte del delantero Jesús de Miguel, de 30 años, quien falleció este martes luego de sufrir un grave accidente durante un partido de la segunda división española.

El CD Tenerife confirmó la noticia, después de que el jugador permaneciera en estado crítico en un hospital. El futbolista sufrió un paro cardíaco tras una colisión con el guardameta Jesús Owono, durante el encuentro ante el FC Andorra.

Choque obligó a suspender el partido

El accidente ocurrió en los últimos minutos del compromiso, cuando De Miguel disputó un balón dividido con Owono. El impacto obligó al árbitro a expulsar al portero y detener definitivamente el encuentro en el minuto 108.

Los servicios sanitarios atendieron al delantero sobre el terreno de juego y luego lo trasladaron de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

De acuerdo con la información difundida, el jugador sufrió daños cerebrales y un paro cardíaco como consecuencia del fuerte impacto.

El fútbol lo despide

Tras confirmar el fallecimiento, el CD Tenerife publicó un mensaje de despedida en el que expresó su tristeza y solidaridad con los familiares y seres queridos del futbolista.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

La familia de De Miguel también agradeció las muestras de apoyo y solicitó respeto a su privacidad durante estos momentos.

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La noticia provocó numerosas reacciones en el fútbol español. Clubes como Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Valencia y Sevilla expresaron sus condolencias.

De Miguel llegó al Tenerife la temporada anterior y tuvo un papel importante en el regreso del equipo canario a la segunda categoría del fútbol español.