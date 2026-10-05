Muere figura de la política costarricense

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

La exdiputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Hilda González Ramírez, falleció, según confirmó este lunes el también exlegislador Óscar Núñez.

Núñez comunicó la noticia mediante una publicación en redes sociales, donde recordó a González como compañera de agrupación política y amiga.

Óscar Núñez lamenta muerte de Hilda González

“Ha partido a la casa del Padre doña Hilda González, compañera exdiputada”, escribió Núñez en su mensaje.

El exlegislador también expresó sus condolencias a los familiares y allegados de González y recordó el vínculo que mantuvieron dentro del PLN.

“Dios conforte los corazones de todos los suyos, y los nuestros, en esta hora de tanto pesar por tu ausencia. Fuerte abrazo hasta la eternidad”, señaló.

Hilda González fue diputada por Heredia

González desarrolló buena parte de su trayectoria política en el PLN y ocupó una curul en la Asamblea Legislativa en dos periodos.

La exdiputada representó a la provincia de Heredia durante los periodos 1986-1990 y 2006-2010. Su nombre también aparece en los registros oficiales de ambas legislaturas.

Hasta el momento, no han trascendido públicamente detalles sobre las causas de su fallecimiento.

Tampoco se han informado mayores detalles sobre las honras fúnebres.

Se espera que en las próximas horas se conozca más información sobre las actividades relacionadas con su despedida.

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