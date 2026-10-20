Muere famoso actor de “Dos mujeres, un camino”

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

El actor mexicano Carlos Miguel, reconocido por sus papeles de villano en numerosas telenovelas mexicanas, murió a los 67 años. La noticia trascendió desde este lunes 19 de octubre.

Carlos Miguel construyó una amplia trayectoria en la televisión mexicana, principalmente con personajes en producciones que alcanzaron popularidad entre el público latinoamericano.

Entre las telenovelas en las que participó destacan Dos mujeres, un camino, Tú y yo, Volver a empezar, Soñadoras, Amigas y rivales, Mujeres engañadas, Las vías del amor, Muchachitas como tú y Amores con trampa.

También formó parte de producciones más recientes, como Mi fortuna es amarte y Golpe de suerte, esta última identificada como su trabajo más reciente.

Además de su trayectoria en los melodramas, el actor participó en programas de televisión como Mujer, casos de la vida real, La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

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De momento, las causas de su muerte no trascendieron.