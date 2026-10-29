Muere famosa actriz de Hollywood

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

Se confirmó la muerte de una actriz que conquistó Hollywood a la edad de 85 años, en su domicilio de Bel Air, Los Ángeles.

Al parecer llevaba un tiempo postrada en la cama y su estado de salud había empeorado considerablemente en los últimos meses.

¿Quién es?

Se trata de Elke Sommer, actriz conocida por películas como El premio o Diez negritos.

Nacida en Berlín el 5 de noviembre de 1940, la actriz dio el salto a Hollywood a comienzos de los años sesenta, donde logró hacerse un hueco junto a algunas de las grandes estrellas del momento.

¿De qué murió la famosa actriz de Hollywood?

A causa de una insuficiencia cardíaca. Su estado habría empeorado en los últimos meses después de la muerte de su marido, Wolf Walther.

Papeles destacados Elke Somer

También destaca su papel Un disparo en la sombra, la comedia protagonizada por Peter Sellers que forma parte de la saga de La Pantera Rosa.

Sommer participó en cerca de un centenar de producciones cinematográficas y televisivas.

Con información: La Vanguardia, España.

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