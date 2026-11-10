Muere expresidente de un equipo de fútbol costarricense

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Edwin Ajoy Chan, expresidente de la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG), falleció este martes 10 de noviembre a los 84 años, según la información que compartió su familia.

El club lamentó su muerte mediante un mensaje de condolencias. Además, expresó su solidaridad con los familiares y allegados del exdirigente del fútbol costarricense.

Guanacasteca despide a Edwin Ajoy Chan

En su publicación, la ADG elevó una oración por el eterno descanso de quien ocupó la presidencia de la institución.

Por su parte, la familia Ajoy Chan compartió una esquela para honrar su memoria e informar sobre las honras fúnebres.

En ella, recordó su alegría, elegancia y ejemplo de vida.

Asimismo, agradeció el tiempo compartido y el amor que dejó entre sus seres queridos. Edwin Ajoy Chan nació el 8 de octubre de 1942, de acuerdo con ese anuncio familiar.

Familia comunica las honras fúnebres

La familia anunció la velación para este martes 10 de noviembre, a partir de las 4:00 p. m., en la Capilla de Velación.

También comunicó un oficio religioso para las 6:30 p. m. de este martes.

Finalmente, informó que el entierro tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre, a las 7:00 a. m., en el Cementerio de Nicoya.

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