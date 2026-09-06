Muere exfutbolista tico

El exfutbolista costarricense Gilberth Artavia Segura, quien militó en varios equipos de la Primera División de Costa Rica, falleció este domingo.

Artavia, oriundo de Santa Cruz de Guanacaste, desarrolló buena parte de su carrera en el fútbol costarricense y también tuvo una experiencia internacional en Guatemala.

Gilberth Artavia jugó en varios equipos de Costa Rica

Durante su carrera, Gilberth Artavia defendió los colores de diferentes clubes del fútbol nacional.

El exjugador vistió las camisetas de Brujas, Turrialba, Santacruceña y Barrio México, equipos en los que dejó su huella dentro del fútbol costarricense.

Su trayectoria también lo llevó fuera del país, ya que jugó en Guatemala con el Deportivo Sayaxché.

Amigos y allegados confirmaron la muerte

Amigos y allegados de Gilberth Artavia confirmaron su fallecimiento mediante publicaciones en redes sociales.

La noticia generó muestras de pesar entre personas vinculadas con el fútbol y allegados al exfutbolista costarricense.

Se desconoce la causa de muerte

Hasta el momento, se desconoce la causa de muerte de Gilberth Artavia Segura.

La información sobre su fallecimiento trascendió este domingo, mientras familiares, amigos y personas cercanas lamentan la partida del exjugador.

Artavia será recordado por su paso por diferentes clubes de Costa Rica y por su experiencia en el fútbol guatemalteco.

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