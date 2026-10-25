Muere dueño de reconocido centro turístico en Costa Rica

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El Centro Turístico Pacuare comunicó el fallecimiento de su propietario, Carlos Céspedes Vindas, conocido cariñosamente como “Carucy”.
La noticia generó un mensaje de despedida por parte del establecimiento.
A través de una publicación en redes sociales, el centro turístico expresó su profundo pesar por la muerte de Céspedes Vindas, a quien llamaban cariñosamente su “Patrón”, don Carlos.
Además, el establecimiento destacó el vacío que deja su partida entre sus familiares, amigos y las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo.
“Su partida deja un profundo vacío en el corazón de sus familiares, amigos y todas las personas que tuvieron el privilegio de conocerlo”, señaló el centro turístico en su mensaje.
El establecimiento también dedicó palabras de consuelo a los seres queridos de Céspedes Vindas y resaltó los recuerdos que deja entre quienes compartieron con él.
Asimismo, la publicación incluyó una imagen conmemorativa en honor a don Carlos, acompañada de un mensaje de despedida y una cinta negra de luto.
Por el momento, el comunicado del Centro Turístico Pacuare no detalló las causas de su fallecimiento.
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