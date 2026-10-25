Muere dueño de reconocido centro turístico en Costa Rica

Fecha de publicación: 25 de October de 2026

Fecha de modificación: 25 de October de 2026

El Centro Turístico Pacuare comunicó el fallecimiento de su propietario, Carlos Céspedes Vindas, conocido cariñosamente como “Carucy”.

La noticia generó un mensaje de despedida por parte del establecimiento.

Centro Turístico Pacuare despide a su propietario

A través de una publicación en redes sociales, el centro turístico expresó su profundo pesar por la muerte de Céspedes Vindas, a quien llamaban cariñosamente su “Patrón”, don Carlos.

Además, el establecimiento destacó el vacío que deja su partida entre sus familiares, amigos y las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo.

“Su partida deja un profundo vacío en el corazón de sus familiares, amigos y todas las personas que tuvieron el privilegio de conocerlo”, señaló el centro turístico en su mensaje.

Así fue el mensaje de despedida para “Carucy”

El establecimiento también dedicó palabras de consuelo a los seres queridos de Céspedes Vindas y resaltó los recuerdos que deja entre quienes compartieron con él.

Asimismo, la publicación incluyó una imagen conmemorativa en honor a don Carlos, acompañada de un mensaje de despedida y una cinta negra de luto.

Por el momento, el comunicado del Centro Turístico Pacuare no detalló las causas de su fallecimiento.

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