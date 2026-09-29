Muere actriz de “María la del Barrio”

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) de México anunció la muerte de una querida actriz, que destacó por su participación en algunas novelas, como María la del Barrio.

¿Quién es la actriz fallecida?

Se trata de la intérprete Concepción Márquez.

Trayectoria

Márquez tiene destacada una trayectoria en teatro, cine y televisión.

“Es recordada por películas como Cría puercos, La Zona y Cosas Insignificantes“, dice la ANDI.

Su papel en María del Barrio

Interpretó a una de las vecinas de ‘Agripina’, personaje al cual le dio vida Carmen Salinas.

Publicación

Los amantes de las novelas y de producciones donde salió, le enviaron condolencias a su familia.

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