Muere actriz de “María la del Barrio”

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La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) de México anunció la muerte de una querida actriz, que destacó por su participación en algunas novelas, como María la del Barrio.
Se trata de la intérprete Concepción Márquez.
Trayectoria
Márquez tiene destacada una trayectoria en teatro, cine y televisión.
“Es recordada por películas como Cría puercos, La Zona y Cosas Insignificantes“, dice la ANDI.
Interpretó a una de las vecinas de ‘Agripina’, personaje al cual le dio vida Carmen Salinas.
Los amantes de las novelas y de producciones donde salió, le enviaron condolencias a su familia.
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