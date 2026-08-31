Muere actor de reconocidas series y películas

El actor catalán Francesc Garrido falleció este lunes 31 de agosto a los 56 años debido a un problema cardíaco. El intérprete era reconocido por sus trabajos en televisión, cine y teatro.
Garrido ganó gran popularidad por sus papeles en producciones como Sé quién eres y El tiempo entre costuras. Más recientemente, formó parte del elenco de la trilogía de La novia gitana.
Su trayectoria también incluyó importantes participaciones en el cine español.
El actor nació en Barcelona en 1969 y se formó en el Institut del Teatre, además de ampliar sus estudios de interpretación en Londres.
A lo largo de su carrera participó en reconocidas películas como Mar adentro, Smoking Room y Alatriste.
Según informó El País, Francesc Garrido murió este lunes a los 56 años por un problema de corazón.
El intérprete desarrolló una extensa carrera marcada por personajes complejos y contenidos, consolidándose como una figura destacada de la actuación española.