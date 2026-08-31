Muere actor de reconocidas series y películas

El actor catalán Francesc Garrido falleció este lunes 31 de agosto a los 56 años debido a un problema cardíaco. El intérprete era reconocido por sus trabajos en televisión, cine y teatro.

Destacó en exitosas series

Garrido ganó gran popularidad por sus papeles en producciones como Sé quién eres y El tiempo entre costuras. Más recientemente, formó parte del elenco de la trilogía de La novia gitana.

Su trayectoria también incluyó importantes participaciones en el cine español.

Una carrera en cine y teatro

El actor nació en Barcelona en 1969 y se formó en el Institut del Teatre, además de ampliar sus estudios de interpretación en Londres.

A lo largo de su carrera participó en reconocidas películas como Mar adentro, Smoking Room y Alatriste.

Falleció por un problema de corazón

Según informó El País, Francesc Garrido murió este lunes a los 56 años por un problema de corazón.

El intérprete desarrolló una extensa carrera marcada por personajes complejos y contenidos, consolidándose como una figura destacada de la actuación española.