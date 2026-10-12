Muere actor de la serie “Breaking Bad”

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Se confirmó la muerte de un querido actor de la serie Breaking Bad. Así lo comunicaron sus representantes por medio de un comunicado dirigido al medio de comunicación Deadline.

En la serie, ganadora de varios premios Emmy, Mitte daba vida al personaje de Walter “Flynn” White Jr.

¿Qué información se maneja sobre la muerte del actor de Breaking Bad?

De momento, la causa del fallecimiento del hombre de 34 años aún no ha sido confirmada. Un funcionario del condado confirmó a TMZ que RJ falleció este lunes 12 de octubre, en Texas.

Otros papeles

Además de aparecer en 56 episodios de Breaking Bad, RJ también es conocido por su trabajo en The Oak Room, The Recall y The Guardians of Justice (Will Save You!).

Defensor de los derechos de las personas con discapacidad

A lo largo de su carrera, el actor destacó por su lucha en favor de los derechos de las personas con discapacidad. A través de su trabajo y participación en distintas iniciativas, contribuyó a generar conciencia sobre la inclusión y la importancia de brindar mayores oportunidades a esta población.

Con información de: CNN, TMZ y Telemundo.

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