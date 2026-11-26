Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Muchas personas postergan o dejan en pausa la llegada de un bebé o una boda debido a la situación financiera que atraviesan.

Esta realidad plantea interrogantes sobre las prioridades de los adultos jóvenes y los cambios en las decisiones de formar una familia.

Los resultados de una encuesta global de Deloitte revelan que el 55% de la Generación Z y el 52% de los millennials afirman haber aplazado decisiones relacionadas con la formación de una familia por motivos económicos.

Ingrid Fallas, abogada y notaria pública, señaló que actualmente observa más casos de uniones de hecho que de matrimonios.

Explicó que algunas personas sienten temor de casarse por las consecuencias legales o el tiempo que implica el proceso. Además, recordó que la unión de hecho requiere dos años para ser reconocida.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 674.000 personas viven en unión libre en el país.

Fallas también indicó que el crecimiento personal y profesional ha influido en estas decisiones.

Mientras anteriormente el matrimonio podía representar una oportunidad para mejorar la economía y el sustento familiar, ahora muchas personas buscan desarrollarse sin depender de una pareja.

A estos cambios se suman el costo de vida, la presión financiera, la continuidad de los estudios y las oportunidades laborales en el extranjero.

El INEC también registra una disminución en los matrimonios y en las cifras de fecundidad.