Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Aunque todavía faltan varias semanas para diciembre, muchas familias ya comenzaron a decorar sus casas para Navidad, mientras los comercios ofrecen diferentes opciones de árboles, luces y adornos para los hogares.

En un vivero consultado se contabilizan más de 1.500 árboles o pinos para esta Navidad 2026, con ejemplares de ciprés que van desde los 25.000 colones para los de dos metros hasta los 45.000 colones para uno de 2 metros 80, según detalló el encargado del establecimiento, don Freddy, quien señaló que la oferta incluye árboles para negocios, salones y eventos.

En una tienda de adornos, su encargado, Cristian, indicó que las ventas “se ponen bastante buenas en estos días” y que lo más vendido son los farolitos con varios diseños, las luces, la portalería y los arbolitos, con precios de entre 70 y 110 colones según tamaño y estilo, mientras que un pasito pequeño se ofrece en 7.500 colones y un árbol de Navidad de 2 metros 40, sin decoración, en 145 colones.

Entre los consumidores consultados, algunos colocaron el pasito y el árbol desde el último día de octubre, otros acostumbran hacerlo después del 15 de diciembre, y la recomendación es comparar precios y buscar opciones que se ajusten al presupuesto familiar para disfrutar de la Navidad sin comprometer las finanzas del hogar.