Motorizados piden luz verde para realizar sus rodadas

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Un grupo de motociclistas busca obtener permisos para realizar sus rodadas en recintos privados y dejar atrás la clandestinidad.

La iniciativa pretende trasladar estos eventos fuera de rutas nacionales como la Ruta 1, la Circunvalación Norte y la Ruta 32, donde han generado congestión y múltiples infracciones a la ley de tránsito.

Cabe señalar, que las rodadas no las organiza una sola persona o grupo: varias páginas en internet convocan públicamente a estos eventos.

Bryan Acuña, motociclista aficionado decidió buscar una alternativa para evitar la congestión, las multas y la persecución policial que se produce cuando hasta mil motociclistas toman las carreteras.

Además, sostuvo que ha participado en estas actividades explicó que las rodadas en carretera son peligrosas para practicar lo que se conoce como stum.

“Lo que queremos es fomentar esa disciplina, este deporte en un lugar seguro, controlado, donde en la carretera no sufran accidentes”, declaró.

Otro de los motorizados, creador hace nueve años de la conocida Caravana del Payaso que se realiza en octubre, aseguró que están abiertos a llevar a cabo eventos con todas las de la ley.

“Buscarle esa parte legal a las rodadas, a la caravana, etcétera, para tratar de sacar a la gente y llevarlo a un lugar sano donde sea controlado”, afirmó.

La Policía de Tránsito, Danny Villalobos ha tenido dificultades para controlar a los motociclistas cuando llegan en grandes cantidades.

Entre las infracciones detectadas figuran la obstrucción del libre tránsito, circular sin casco, sin cinta reflectiva, sin inspección vehicular, sin derechos de circulación y sin estar inscritos como conductores.

El traslado de estos eventos a sitios privados podría sentar un precedente para que otros aficionados abandonen la informalidad y eviten infracciones y accidentes.