Fecha de publicación: 3 de October de 2026

Fecha de modificación: 3 de October de 2026

A sanciones de hasta ¢360 mil se exponen cientos de motociclistas que participan de las caravanas o rodadas, como la que se dio este 2 de octubre en horas de la noche en la General Cañas.

Se agruparon hasta 2 mil motorizados, tras la convocatoria que realizó un influencer, de nacionalidad colombiana.

Manejo de este tipo de actividades

La Policía de Tránsito menciona que debido a la gran cantidad de personas, estos eventos se intervienen con la Fuerza Pública por sectores, para evitar confrontaciones directas, sin embargo no especificaron si este viernes se dieron detenciones o multas.

Gran cantidad de motociclistas en rodada

Este evento fue tan masivo debido a la convocatoria que realizó el colombiano conocido en el mundo de las redes sociales como “Mr.Stiven”.

El influencer en apariencia ha realizado eventos parecidos en Colombia y México.

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