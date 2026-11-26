Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense atendió el vuelco de un motociclista en Río Blanco, sobre la ruta 32, en Guápiles de Pococí, Limón.

Este suceso ocurrió a las 12:47 p. m. Al llegar al sitio, los cruzrojistas encontraron a un hombre adulto, quien presentaba una condición crítica.

Al paciente lo trasladaron de emergencia al Hospital de Guápiles. La atención estuvo a cargo de una unidad básica.

De momento, no hay información sobre el estado actual del motociclista.

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