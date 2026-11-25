Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Una cámara de seguridad captó el momento en que un motociclista se llevó la aguja del tren en el cruce del ferrocarril entre Curridabat y Tres Ríos, un video que se viralizó en redes sociales y generó críticas contra el accionar del conductor, quien esperó a que pasara el tren pero no aguardó a que subiera la aguja antes de cruzar.

El daño obligó a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) a reparar la estructura, que ya funciona con normalidad, en un país donde existen 160 cruces de tren y las autoridades reportan entre 8 y 10 barreras derribadas diarias, lo que representa un gasto anual de aproximadamente 150 millones de colones en reposición.

Los conductores consultados señalaron que las motocicletas son las que más irrespetan las agujas, y las autoridades recordaron que respetar las señales de alto tiene una sanción que puede costar más de 245 mil colones, además del riesgo de colisión con el tren.

