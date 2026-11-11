Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

A través de plataformas digitales, usuarios de redes sociales denunciaron un accidente de tránsito en el que chocaron un motociclista y un vehículo liviano.

Según lo que se aprecia en las imágenes, el conductor de la motocicleta habría omitido una señalización de “alto”, lo que provocó que impactara contra el carro y, posteriormente, saliera disparado del vehículo.

Este hecho ocurrió a eso de las 4:00 p. m. de este martes 10 de noviembre, en el centro de Heredia, específicamente en el sector conocido como “la esquina de los choques”.

Por parte del motociclista, la única información disponible es que requirió atención médica. No se conoce su identidad ni su estado actual.

Por: Camila Rosales Méndez

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