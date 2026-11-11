Motociclista salió por los aires tras ser impactado por vehículo liviano

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Un motociclista salió expulsado por el aire tras ser impactado por un vehículo liviano cuyo conductor no realizó la señal de alto, en una aparatosa colisión que quedó registrada por una cámara de seguridad.

El accidente ocurrió en el centro de Heredia, en el sector conocido como “la esquina de los choques”, donde el motociclista sufrió una serie de heridas en su cuerpo.

El afectado tuvo que ser trasladado al centro médico local para recibir atención, a pesar de que la calle cuenta con una demarcación reciente para regular el tránsito, pero los conductores no realizan el alto.