Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense atendió un vuelco que dejó a un motociclista gravemente herido en Upala, Alajuela.

La emergencia fue ocurrió a eso de la 1:33 p. m. de este sábado 28 de noviembre.

Al llegar al sitio, los cruzrojistas encontraron a un paciente inconsciente y en condición crítica, por lo que le trasladaron al Hospital de Upala.

Para atender el incidente, se movilizó una unidad de soporte básico. De momento, no hay más información del estado del motociclista.

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