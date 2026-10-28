Motociclista confrontó a conductor que lanzó basura en plena calle

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Un motociclista confrontó al conductor de un vehículo que lanzó basura por la ventana mientras circulaba por Heredia, específicamente en Barba, y le solicitó que recogiera parte de los desechos.

La acción del motorizado, que quedó grabada en la cámara que portaba y fue expuesta en redes sociales, ha sido aplaudida por usuarios de esas plataformas, mientras el conductor del pickup siguió al motociclista hasta un punto donde ambos se enfrentaron en un intercambio de palabras.

Durante ese momento, el motorizado le reclamó que la basura va al basurero, ante lo cual el otro respondió de forma airada y se molestó por la grabación, según el video difundido.