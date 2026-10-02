(FOTOS) Motociclista choca y queda en condición urgente

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Usuarios de redes sociales reportaron un accidente de tránsito ocurrido en horas de la tarde, en el que se vieron involucrados un motociclista y un vehículo liviano.

Según el informe de la Cruz Roja Costarricense, tras el impacto, los cuerpos de emergencia atendieron a un hombre, quien aparentemente sería el conductor de la motocicleta. Al paciente lo trasladaron en condición urgente a un centro médico.

De momento, no hay información actualizada sobre el estado de salud del motociclista.

Imagen de Waze Costa Rica

El suceso ocurrió a eso de la 1:00 p. m. de este viernes 2 de octubre, en Caldera, Puntarenas.

Por: Camila Rosales Méndez

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