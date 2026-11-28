Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre un accidente de tránsito que dejó a un motociclista en condición crítica.

Esta fue una colisión entre un tráiler y una motocicleta. Además ocurrió a eso de las 3:24 a. m. de este sábado en Río Claro de Guaycará, Golfito, Puntarenas.

En el sitio, los cruzrojistas atendieron a un hombre de 33 años, quien presentaba lesiones de gravedad. Tras la valoración, lo trasladaron en condición crítica al Hospital de Golfito.

De momento, no hay información actualizada del estado del motociclista

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